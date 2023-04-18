МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Средний срок ипотеки в ВТБ по итогам прошлого квартала достиг 25,5 лет, тогда как год назад находился на уровне 22,6 года, увеличившись таким образом почти на три года, сообщила пресс-служба банка. ЦБ не изменит регулирование для выдачи льготных кредитов на приватизацию

"ВТБ отмечает устойчивый тренд на увеличение среднего срока по жилищным кредитам среди своих клиентов. По итогам первого квартала 2023 года он достиг 25,5 лет, тогда как год назад находился на уровне 22,6 лет", — говорится в сообщении.

При этом на долговую нагрузку заемщиков такая динамика оказывает несущественное влияние: на полное погашение кредита в среднем уходит не более пяти лет, добавили в банке.

"По данным экспертов ВТБ, одним из факторов увеличения среднего срока кредитования стало активное применение на рынке субсидированных программ застройщиков, позволяющих заемщикам пользоваться сниженной ставкой при длительном сроке финансирования", — отмечается в сообщении.

"Стремясь сократить ежемесячный платёж и застраховаться на случай возможного изменения жизненной ситуации, клиенты предпочитают растягивать срок ипотеки – за последние три года в среднем он вырос примерно на восемь лет", — добавил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Поступательное увеличение среднего срока ипотеки ВТБ фиксирует как минимум последние три года. В январе-марте 2020 года он составлял примерно 17,2 года, в первом квартале 2021-го – 18 лет, а в начале прошлого года уже 22,5 года.