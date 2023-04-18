МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Альфа-банк запустил консалтинговый сервис для предпринимателей — участников внешнеэкономической деятельности с Вьетнамом, в рамках которого предоставил возможность расчетов в национальных валютах, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Отказ от доллара: мир постепенно переходит к расчетам в нацвалютах

"Нашим клиентам доступен полный цикл ведения бизнеса с Вьетнамом. На текущий момент в банке уже осуществляются расчеты в национальной валюте. Предприниматели могут осуществить международные переводы", — говорится в сообщении.

Также у клиентов банка есть возможность получить персональное сопровождение валютного контроля, возможна товарная аналитика экспортных и импортных товаров Вьетнама, а также поиск поставщиков и покупателей. Кроме того, банк предлагает рублевые кредиты на закупку импортной продукции

"Мы видим потенциал данного направления, о результатах говорить пока рано. Сервис только запущен", — ответили также в пресс-службе на вопрос о спросе у бизнеса на такой сервис.