МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Альфа-банк запустил консалтинговый сервис для предпринимателей — участников внешнеэкономической деятельности с Вьетнамом, в рамках которого предоставил возможность расчетов в национальных валютах, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Нашим клиентам доступен полный цикл ведения бизнеса с Вьетнамом. На текущий момент в банке уже осуществляются расчеты в национальной валюте. Предприниматели могут осуществить международные переводы", — говорится в сообщении.
Также у клиентов банка есть возможность получить персональное сопровождение валютного контроля, возможна товарная аналитика экспортных и импортных товаров Вьетнама, а также поиск поставщиков и покупателей. Кроме того, банк предлагает рублевые кредиты на закупку импортной продукции
"Мы видим потенциал данного направления, о результатах говорить пока рано. Сервис только запущен", — ответили также в пресс-службе на вопрос о спросе у бизнеса на такой сервис.
https://1prime.ru/banks/20230418/840403369.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.