МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Большинство заемщиков РФ подходят к кредитным каникулам ответственно, не злоупотребляя ими и возвращаясь к выплате долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме. Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

"Мы считаем, что в целом кредитные каникулы — очень хороший инструмент, он помогает людям преодолеть временные трудности, снова нарастить доходы, жить нормальной жизнью и платить по кредиту. Почти четыре пятых людей, взявших каникулы, возвращаются к выплате долга, то есть люди каникулами не злоупотребляют, наоборот, ведут себя ответственно", — сказала она.

С 2019 года законная возможность временно снизить долговую нагрузку есть у ипотечных заемщиков. По остальным видам кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями. На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства за кредитными каникулами.