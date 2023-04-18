МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. UBS сегодня сообщил, что после поглощения Credit Suisse внес изменения в программу выкупа акций на 6 млрд долларов. В Швейцарии не ждут волны сокращений после слияния UBS и Credit Suisse

Банк отметил, что после получения разрешения от Швейцарского комитета по поглощениям часть акций, которые планировалось погасить, теперь будет потрачена на поглощение.

Крупнейший банк Швейцарии в марте согласился приобрести Credit Suisse за 3 млрд франков и взять на себя долги на сумму до 5 млрд франков. Слияние было организовано властями страны во избежание ухудшения ситуации в мировой банковской сфере, всколыхнувшей рынки.

UBS сегодня объявил, что решил не выпускать для проведения сделки новые акции. Вместо этого он использует уже существующие.

В рамках сделки каждая акция UBS будет обменена на 22,48 акции Credit Suisse, то есть будет использовано максимум 178 млн акций первого.

Как рассказал UBS, пока что в рамках программы, начатой в марте 2022 года и рассчитанной до 2024 года, было выкуплено 298,5 млн акций, или 8,47% от общего объема.