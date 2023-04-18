МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Несколько российских банков запустили пилотный проект обмена обезличенными данными клиентов для оценки их платежеспособности, к запуску "продуктивной системы" уже готовы Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), "Тинькофф" и Экспобанк, сообщила РИА Новости руководитель блока инноваций УБРиР Екатерина Кузнецова. В ЦАР оценили возможность создания совместного с Россией банка

"УБРиР принимает участие в пилотном проекте по обмену данными… С помощью данной технологии банки могут обмениваться только зашифрованными и обезличенными данными клиентов между собой. В результате они получают сумму случайных чисел, на основе которой можно судить об общем состоянии всех счетов клиентов, оценить его платежеспособность без передачи точных данных", — сообщила Кузнецова.

Она добавила, что к запуску продуктивной системы на тестовых данных уже готовы УБРиР, "Тинькофф банк" и Экспобанк.

В пресс-службе "Тинькофф банка" в свою очередь сообщили агентству, что этот проект должен "значительно улучшить" клиентский опыт в получении кредитов. Это произойдет за счет скоринга фактических денежных потоков, и "как следствие, более точного расчета фактической долговой нагрузки клиента при выдаче кредитов".

Архитектура проекта ставит во главу угла конфиденциальность персональных данных и построена на базе отечественной разработки, также отметили в "Тинькофф банке".

"Все участники проекта очень внимательно относятся к вопросу безопасности обмена данными, в том числе, рабочая группа прорабатывает его юридическую сторону", — заключила руководитель блока инноваций УБРиР.