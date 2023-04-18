МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Имеющие счета в Bank of Cyprys россияне получают уведомления об их закрытии, сообщила компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические услуги на Кипре.
"Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами", — говорится в ее телеграм-канале.
У россиян есть два месяца для юридической очистки.
Закрыть счет могут из-за налогового резидентства в России, дохода от санкционного бизнеса (и работа в секторе, против которого ввели ограничения), а также "удаленка" в российских компаниях. Еще один повод — нетипичный вид на жительство, например "F" — бессрочный. Если при проверке банк пришел к выводу, что клиент мало расходует электричество (при изучении счетов за коммуналку) или тратит деньги не на Кипре, то тоже счет могут закрыть.
Кроме того, клиенту с визой визитера нужно показать доход, который он получает вне Кипра. Если его заработки как-то связаны с санкционными компаниями, то это также может привести к потере счета. Аналогичные меры применяются к людям с визой цифрового кочевника.
По данным Forbes, подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank аналогично закрывают счета россиян.
https://1prime.ru/banks/20230418/840407235.html
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