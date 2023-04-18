МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Китайская Ping An Asset Management Company (PAAMC), крупнейший акционер британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, которому принадлежит 8% ее акций, выступает за выделения азиатского подразделения HSBC в отдельный банк, следует из пресс-релиза китайской компании. HSBC купила британский филиал Silicon Valley Bank за один фунт

"HSBC необходимо настаивать на структурной реформе, чтобы коренным образом решить основные проблемы HSBC, связанные с рыночной конкурентоспособностью, повысить производительность, повысить стоимость и ускорить возможности роста в Азии… Несмотря на все трудности, мы считаем, что структурное решение, при котором будет создан отдельно котируемый азиатский бизнес со штаб-квартирой в Гонконге, принесет многочисленные выгоды всем акционерам группы HSBC", — говорится в сообщении.

"В последние годы многочисленные акционеры неоднократно предлагали руководству HSBC выделить азиатский бизнес HSBC в отдельную компанию со штаб-квартирой в Гонконге. Мы считаем, что такое предложение, которое предоставляет азиатскому бизнесу больше автономии, заслуживает серьезного рассмотрения после многих лет неудовлетворительной работы и недостаточных инвестиций", — добавили в компании.

Согласно релизу, группа HSBC по-прежнему останется держателем контрольного пакета акций отдельно зарегистрированного банка со штаб-квартирой в Азии, чтобы сохранить синергию глобальных бизнес-линий.

"Несмотря на то, что мы поделились многочисленными предложениями с HSBC, мы были крайне разочарованы последовательным закрытым отношением руководства HSBC ко всем решениям. Мы считаем, что как команда HSBC, так и назначенные ею оплачиваемые внешние консультанты имеют категорически предвзятое отношение к рассмотрению любых структурных вариантов, несмотря на нашу постоянную просьбу об открытом диалоге и требования других акционеров", — добавила компания.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).