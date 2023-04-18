Зампред ЦБ Заботкин заявил, что регулятор не подчиняется мировой "закулисе", это миф
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — ПРАЙМ. Банк России не принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы", его политика является исключительной прерогативой совета директоров ЦБ, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка", — ответил он вопрос ведущего подкаста Первого канала "Легкие деньги", как можно прокомментировать миф о том, что ЦБ якобы подчинен мировой финансовой "закулисе" и делает то, что она "приказывает".
Заботкин пояснил, что восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке, решения ЦБ готовятся в течение целого цикла совещаний.
"Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", — добавил он.
Для этого МФВ кредитовал российскую экономику, предоставлял российскому правительству кредиты, и эти кредиты были обусловлены определенными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ, пояснил он. "Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами", — подчеркнул Заботкин.
https://1prime.ru/banks/20230418/840408820.html