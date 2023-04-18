ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — ПРАЙМ. Банк России не принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы", его политика является исключительной прерогативой совета директоров ЦБ, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Зампред ЦБ оценил ситуацию в российской экономике в 2023 году

"Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка", — ответил он вопрос ведущего подкаста Первого канала "Легкие деньги", как можно прокомментировать миф о том, что ЦБ якобы подчинен мировой финансовой "закулисе" и делает то, что она "приказывает".

Заботкин пояснил, что восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке, решения ЦБ готовятся в течение целого цикла совещаний.

"Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", — добавил он.

Для этого МФВ кредитовал российскую экономику, предоставлял российскому правительству кредиты, и эти кредиты были обусловлены определенными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ, пояснил он. "Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами", — подчеркнул Заботкин.