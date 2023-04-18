БРЮССЕЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках формирования Европейского банковского союза во вторник предложила реформу системы банковского антикризисного управления и страхования вкладов (CMDI), следует из заявления ЕК. Санкции и банковский кризис могут влиять на рынок нефти, предупредили в МИД

Предложение о подготовке такой реформы было согласовано в июне 2022 года в рамках создания Европейского банковского союза.

"Европейская комиссия сегодня согласовала предложение по корректировке и дальнейшему укреплению существующей системы антикризисного управления банками и страхования вкладов с акцентом на средние и мелкие банки", — указывается в документе.

Теперь предложение ЕК будут обсуждать в Совете ЕС и в Европарламенте.

В Комиссии подчеркивают, что "банковский сектор ЕС, который включает в себя сильную систему антикризисного управления, стал в последние годы намного более устойчивым, финансовые институты в ЕС хорошо капитализированы, высоколиквидны и под строгим надзором". При этом в ЕК констатируют, что определенные проблемы сохраняются. "Сегодняшнее предложение позволит властям организовать упорядоченный выход с рынка обанкротившегося банка любого размера и бизнес-модели с использованием широкого набора инструментов", — говорится в заявлении.

Сообщается, что предложение направлено на улучшение функционирования системы банковского антикризисного управления и страхования вкладов, повышение предсказуемости управления банкротствами, чтобы сохранить финансовую стабильность, защитить налогоплательщиков, реальную экономику от последствий банкротства банков, гармонизировать защиту вкладчиков.