МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сбербанк тестирует первый в России экспериментальный банкомат, управляемый смартфоном: получить и внести наличные можно будет с помощью QR-кода, рассказала журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина. Минфин предложил поднять цену федеральных спецмарок на алкоголь

"Сбербанк тестирует первый в России экспериментальный банкомат, управляемый смартфоном. Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения "Сбербанк онлайн", — сообщила Галкина.

Управлять таким банкоматом можно смартфоном на операционных системах iOS и Android. По сути такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента.

"Это наш эксперимент, технологический поиск. Решение о тираже таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от наших клиентов", — добавила она.

Кроме того, по словам Галкиной, почти все банкоматы Сбербанка — ресайклеры. Они не только выдают деньги, но и принимают их.

Традиционные партнеры банка по банкоматам — корейские производители. "Сейчас очень активно тестируем китайские банкоматы. Американских банкоматов — меньше 5%. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы у нас появились российские банкоматы", — подчеркивает Галкина.

Помимо банкоматов, Сбербанк будет развивать и карточные сервисы. Так, в мае он сделает доступным выездной сервис для тех, кто пока не является клиентом банка. Они смогут получить дебетовые и кредитные моментальные карты.