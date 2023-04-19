ЦЮРИХ, 19 апр — ПРАЙМ. Швейцарский финансовый гигант Credit Suisse, ссылаясь на результаты собственного двухлетнего расследования, опровергла сообщение о якобы обслуживании кредитной организацией счетов нескольких тысяч проживавших в Аргентине нацистов. UBS изменил программу выкупа акций после поглощения Credit Suisse

В 2020 году неправительственный Центр Симона Визенталя попросил Credit Suisse проверить список из 12 тысяч сторонников пронацистского Unión Alemana de Gremios (UAG, "Немецкое объединение профсоюзов"), проживавших в 1930-е годы в Аргентине и имевших счета в Schweizerische Kreditanstalt (SKA, Швейцарский кредитный институт, банк-предшественник Credit Suisse). Центр Симона Визенталя также утверждал, что на некоторых счетах хранились средства жертв Холокоста.

швейцарский банк для проведения соответствующего расследования швейцарский задействовал специалистов международной консалтинговой компании AlixPartners, которая в течение двух лет изучала архивы и базы данных, содержащие данные о миллионах счетов Credit Suisse.

"Выводы AlixPartners не выявили никаких доказательств в поддержку утверждений SWC о том, что "многие" из членов UAG или аргентинских нацистов в списках имели счета в SKA в нацистский период (1933-1945 годы), а также не обнаружили доказательств того, что на каком-либо из счетов, выявленных в этот период, находились активы жертв Холокоста", — заявляет банк.

Кроме того, AlixPartners проанализировала список из 311 высокопоставленных нацистов, который Центр Симона Визенталя направил президенту Швейцарии 25 лет назад. В 1990-х годах профессор Джозеф Юнг и швейцарская Независимая экспертная комиссия ("комиссия Бержье") проанализировали этот же список и выявили еще восемь человек, имевших счета в SKA с 1933 по 1945 годы.

"AlixPartners выявила еще один счет в этот период, который был закрыт в марте 1933 года. Что касается послевоенного периода, который не был в центре внимания "комиссии Бержье" и профессора Юнга, AlixPartners подтвердила 12 счетов, открытых в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах. Все эти счета закрыты", — говорится в заявлении банка.

Credit Suisse продлил мандат AlixPartners на изучение послевоенных счетов, обнаруженных в ходе расследования, и некоторых других вопросов, отмечая тем самым "приверженность банка к установлению исторической истины, насколько это возможно". В Credit Suisse также заявили, что полностью сотрудничают с комитетом по бюджету сената США.

Бюджетный комитет сената США во вторник опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.