МИНСК, 19 апр — ПРАЙМ. Глава Национального банка Белоруссии (центробанка) Павел Каллаур заявил, что три программы белорусско-российского Союзного государства в банковской сфере реализованы, еще четыре находятся на завершающей стадии. Центробанк развеял миф о том, что он подчиняется мировой "закулисе"

"За Национальным банком закреплено 7 союзных программ, касающихся банковской системы. На данном этапе полностью реализованы три программы – в сфере валютного регулирования, информационной безопасности и антиотмывочного законодательства. Остальные четыре находятся на завершающем этапе — по вопросам денежно-кредитной политики, регулирования финансового рынка, в области защиты прав потребителей финансовых услуг и в платежной сфере", — сказал глава нацбанка, выступая в среду в белорусском парламенте.

Он подчеркнул, что в ходе работы по реализации союзных программ стороны отметили схожесть инструментов денежно-кредитной политики, сопоставимость регулирования банков в соответствии с международными стандартами. "В платежной области обеспечена интеграция платежных систем БЕЛКАРТ и "Мир", национальных систем передачи финансовой информации, а также систем мгновенных платежей", — продолжил Каллаур.

Он добавил, что успешное пилотирование быстрых трансграничных платежей между физическими лицами было проведено в декабре 2022 года. "При этом для обеспечения надлежащей безопасности проведения платежей физическими лицами в настоящее время осуществляется доработка национальных систем быстрых платежей", — уточнил Каллаур.

Он сообщил, что "по итогу реализации интеграционных документов ожидается повышение уровня доступности, качества и набора финансовых услуг, усиление добросовестной конкуренции и рост деловой активности на финансовом рынке".

Председатель белорусского регулятора отметил, что, несмотря на западные санкции, обеспечен бесперебойный обмен финансовыми сообщениями в любой валюте между резидентами Белоруссии и России.

Он также отметил, что в прошлом году в условиях западных санкций для организации беспрепятственного прохождения внешних платежей были выработаны механизмы взаимодействия банков и их клиентов, оказания последним всесторонней консультационной помощи.

"Правительством и Нацбанком принят ряд решений по урегулированию проблемных вопросов осуществления экспортно-импортных операций, в том числе по проведению расчетов во внешнеторговой деятельности за наличную иностранную валюту", — добавил Каллаур.