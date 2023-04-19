МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Переход российских банков на отечественное ПО идет достаточно активно и успешно, это важно для обеспечения безопасности и суверенитета РФ, заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин. "Роснефть" разработала ПО для проектирования и строительства скважин

"Сегодня вопросы, связанные с импортозамещением программного обеспечения — это общий тренд в стране. Все сферы, связанные с финансами и кредитными организациями, критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны, особенно экономического суверенитета. На сегодняшний день процессы перехода на отечественное программное обеспечение, продукты достаточно активно идут во всех банках России, точно в крупнейших банках России, и достаточно успешно", — сказал премьер на встрече с главой Промсвязьбанка.