МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Представитель Банка Японии заявил в среду, что центральный банк, учитывая "крайне высокую неопределенность перспектив", продолжит проводить мягкую политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и соответствующего роста оплаты труда.
Исполнительный директор центрального банка Сеити Симидзу, который отвечает за денежно-кредитную политику, сказал в парламенте, что тренд инфляции постепенно достигнет целевого уровня в 2% на фоне приближения темпов роста ВВП к потенциалу и усиления инфляционных ожиданий, хотя для этого потребуется время.
https://1prime.ru/banks/20230419/840414471.html
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