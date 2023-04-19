МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Представитель Банка Японии заявил в среду, что центральный банк, учитывая "крайне высокую неопределенность перспектив", продолжит проводить мягкую политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и соответствующего роста оплаты труда. В Японии подорожали более 20 тысяч видов продуктов

Исполнительный директор центрального банка Сеити Симидзу, который отвечает за денежно-кредитную политику, сказал в парламенте, что тренд инфляции постепенно достигнет целевого уровня в 2% на фоне приближения темпов роста ВВП к потенциалу и усиления инфляционных ожиданий, хотя для этого потребуется время.