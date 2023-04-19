МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк активно работает над предоставлением банковских услуг в новых регионах РФ, уже открыл там более 400 своих отделений, заявил глава банка Петр Фрадков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Российские банки обменяются данными для оценки платежеспособности клиентов

"Работа ведется достаточно активно. На данный момент времени в новых регионах открыто более 400 отделений банка ПСБ, причем важно, что это не только крупные центры – это 82 населенных пункта. То есть это как раз отвечает той задаче, которую Вы в том числе ставили, чтобы банковскими услугами могли пользоваться все граждане, проживающие на территории новых субъектов", — сказал Фрадков.

По его словам, банк делает акцент на предоставлении там таких же по качеству услуг, которые могут себе позволить граждане РФ в других регионах страны. Это открытие счетов, депозитов, накопительные счета, валютообменные операции, без ограничений переводы в любой регион страны, получение средств.

"Это очень важное направление деятельности. Прошу вас продолжать этим заниматься и совершенствовать сервисы, чтобы, самое главное, уровень соответствующих финансовых услуг был доступен гражданам Российской Федерации в любом регионе – это должно быть одинаково удобно и комфортно для всех россиян. И надеюсь, что в этом смысле вы будете работать эффективно", — в свою очередь отметил Мишустин.

Он при этом подчеркнул, как важно, чтобы все права тех людей, которые проживают в новых регионах, выполнялись неукоснительно. Это связано в том числе с передачей финансовых средств через банковскую систему.