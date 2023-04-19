МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк в 2025 году на 100% импортозаместит программное обеспечение, на данный момент замещено 60% ПО, заявил глава кредитной организации Петр Фрадков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Мишустин оценил переход российских банков на отечественное ПО

"На данный момент времени я могу доложить, что по тем категориям, которые установлены Минцифры, мы импортозамещены на 60%….По тому плану, как мы видим, к концу 2025 года будет 100% импортозамещение", — сказал Фрадков.

Он отметил, что вопрос импортозамещения — один из главных приоритетов для банка. В частности, сейчас системы, которые используются при обеспечении информационной безопасности банка, полностью российские. "Потому что для нас это особенно критично с точки зрения вопросов работы с оборонкой, с какой-то чувствительной информацией", — отметил Фрадков.

Глава Промсвязьбанка добавил, что у кредитной организации есть собственные разработки, например ПО, которое позволяет осуществлять дистанционное банковское обслуживание. Эта разработка уже включена в реестр российского программного обеспечения. "По многим другим направлениям, таким как автоматизированные банковские системы и взаимоотношения с клиентами, тоже мы здесь двигаемся", — заключил он.