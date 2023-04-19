МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Житель Таиланда Йотин Хотвонг попытался ограбить отделениеKasikorn Bank в провинции Каласин с помощью игрушечного пистолета, сообщил местный портал ThaiRath. В Санкт-Петербурге задержали оставившего взятку грабителя

По данным портала, охрана банка задержала 25-летнего Йотина Хотвонга при попытке украсть деньги. Мужчина позднее заявил полиции, что пытался вернуть 300 тысяч бат (около 8700 долларов), которые украл с места работы (заправочная станция) и проиграл в азартные игры.

Отмечается, что Йотин купил в Интернете игрушечный пистолет за три доллара, вошел в банк и начал угрожать одному из клиентов: "Дайте мне один миллион бат, и я ничего вам не сделаю". Охранник заметил, что оружие вора ненастоящее.

Полиция обвинила Йотина в попытке ограбления, угрозах и принудительном удерживании окружающих. Грабитель признал вину.