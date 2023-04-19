МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Разнородность европейских банков является одной из сложностей в создании единой системы страхования вкладов: основная нагрузка может лечь на плечи крупных игроков, а у небольших банков может вырасти аппетит к риску, заявил РИА Новости управляющий директор, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. Банкиры предупредили американцев о неминуемой рецессии уже в июне

Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что Еврокомиссия решила продолжить приостановленную ранее программу по созданию единой банковской системы региона — регулятор опубликовал соответствующие проекты. В частности, в еврозоне принято решение создать единую систему страхования банковских вкладов.

"Традиционно система страхования вкладов дает достаточно хороший стабилизирующий эффект. Качество работы такой системы будет во многом зависеть от того, насколько достаточным будет размер страхового фонда в масштабах европейской банковской системы. К сложностям можно отнести достаточно разнородную палитру европейских банков, на состояние которых влияет операционная среда юрисдикций их присутствия", — отмечает эксперт.

"В результате может возникнуть ситуация, когда основная нагрузка будет лежать на банках наиболее развитых стран, вероятность дефолта которых, а значит и заинтересованность в системе страхования меньше, чем у всех прочих. Кроме того, может вырасти аппетит к риску относительно слабых кредитных организаций", — добавил Пивень.

В России еще с 2004 года работает Агентство по страхованию вкладов. Таким образом, все банковские вклады и счета частных лиц и малых предприятий застрахованы. Если у банка отзывают лицензию, вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах 1,4 миллиона рублей.