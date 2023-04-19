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Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вернулось в App Store
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Мобильное приложение "СБОЛ" для обеспечения пользователям iOS доступа к сервисам Сбербанка вернулось в App Store под новым названием, сообщил корреспондент РИА Новости. Новое... ПРАЙМ, 19.04.2023
банки, финансы, технологии, новости, сбербанк, app store, мобильное приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мобильное приложение "СБОЛ" для обеспечения пользователям iOS доступа к сервисам Сбербанка вернулось в App Store под новым названием, сообщил корреспондент РИА Новости.
Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка.
Весной прошлого года мобильное приложение Сбербанка удалили из App Store и Google Play в связи с санкциями США. Программу "СБОЛ" Apple за 2022 год удалял два раза.