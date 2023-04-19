МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мобильное приложение "СБОЛ" для обеспечения пользователям iOS доступа к сервисам Сбербанка вернулось в App Store под новым названием, сообщил корреспондент РИА Новости. Приложения "Тинькофф-банка" пропали из App Store

Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка.

Весной прошлого года мобильное приложение Сбербанка удалили из App Store и Google Play в связи с санкциями США. Программу "СБОЛ" Apple за 2022 год удалял два раза.