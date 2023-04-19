БУДАПЕШТ, 19 апр — ПРАЙМ. Международный инвестиционный банк (МИБ) переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию из-за санкций США и отзыва Венгрией своих представителей из банка, говорится в заявлении финансового учреждения. Нацбанк Белоруссии отметил реализацию с Россией программ в банковской сфере

"В связи с санкциями США… банк в настоящее время лишён возможности проведения финансовых операций. С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", — говорится в заявлении на сайте банка.

МИБ сообщил о предложении правительству Венгрии приступить к денонсации "Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии" от 5 февраля 2019 года.

"Международный инвестиционный банк придерживается политики исполнения своих обязательств и будет использовать все доступные ресурсы для защиты своих законных интересов", — добавили в банке.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент банка Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Венгерское министерство экономразвития сообщило, что Венгрия отзовет своих представителей из МИБ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что функционирование МИБ вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно.