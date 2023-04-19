МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сбербанк порекомендовал клиентам, пользующихся гаджетами на iOS, перейти на приложение SBOL, заявила РИА Новости пресс-служба кредитной организации.
Ранее в App Store вернулась программа для использования сервисов "Сбера" под новым названием SBOL.
Пресс-служба призвала клиентов скачать приложение, подтвердив безопасность его использования. Сбербанк также посоветовал установить SBOL пользователям со старыми версиями программ в связи с появлением в нем новых возможностей.
"После регистрации в новом приложении предыдущие версии, по желанию, можно удалить", — добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/banks/20230419/840420385.html
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