МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сбербанк порекомендовал клиентам, пользующихся гаджетами на iOS, перейти на приложение SBOL, заявила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вернулось в App Store

Ранее в App Store вернулась программа для использования сервисов "Сбера" под новым названием SBOL.

Пресс-служба призвала клиентов скачать приложение, подтвердив безопасность его использования. Сбербанк также посоветовал установить SBOL пользователям со старыми версиями программ в связи с появлением в нем новых возможностей.

"После регистрации в новом приложении предыдущие версии, по желанию, можно удалить", — добавили в пресс-службе.