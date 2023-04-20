МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Представитель Европейского центрального банка Клаас Кнот "не ощущает дискомфорта" в связи с текущими ожиданиями рынка, согласно которым ключевая ставка достигнет пика в районе 3,85% против нынешнего уровня 3%. Об этом глава центрального банка Нидерландов заявил в интервью Irish Times. Глава ЕЦБ Лагард предупредила о последствиях дефолта США по госдолгу

Ожидается, что на своем следующем заседании, намеченном на 4 мая, ЕЦБ седьмой раз подряд повысит ключевую ставку, чтобы укротить устойчиво высокую инфляцию в еврозоне. При этом руководители банка сходятся на том, что необходимо повышение ставки на 25 базисных пунктов, хотя более масштабное повышение также обсуждается. Об этом информированные источники сообщили Reuters.

"Сейчас ставки находятся на территории, которую я бы охарактеризовал как умеренно ограничивающую, но инфляцию нельзя назвать умеренной. Инфляция по-прежнему слишком высока", — добавил Кнот.

"Умеренно ограничивающей территории будет недостаточно, чтобы противостоять базовой инфляции, которая повышается в сторону 6%. Нам необходима достаточно ограничивающая позиция. Где эта достаточно ограничивающая территория, я не знаю, но очевидно, что сегодня мы ее пока не достигли", — сказал Кнот.

Хотя в прошлом месяце общая инфляция в еврозоне снизилась, базовая инфляция осталась высокой, составив 5,7%, что вызывает опасения у ЕЦБ.

"Еще слишком рано говорить о паузе. Для паузы мне бы хотелось увидеть убедительный разворот в динамике базовой инфляции", — сказал Кнот.

Руководители ЕЦБ ожидают, что рост базовых цен будет ускоряться еще в течение нескольких месяцев, затем выйдет на плато, а значимое падение может не наступить до осени.