МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы согласно иску ЦБ РФ в интересах банка "Траст" взыскал с бывшего основного владельца "Рост банка" Микаила Шишханова, а также бывшего топ-менеджера "Рост банка" Александра Лукина солидарно около 283,9 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией "Рост банка", сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. Суд оштрафовал "Википедию" на 1,5 миллиона рублей

Требования еще к двоим соответчикам — бывшим председателям правления "Рост банка" Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову — суд отклонил. "Рост банк" в 2018 году был присоединен к банку "Траст".

Банк России пояснил в суде, что взыскивает убытки, причиненные санацией "Рост банка", которую проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов. Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве и равна доходам, которые ЦБ мог бы получить, если бы разместил средства, предоставленные "Рост банку" на восстановление платежеспособности, не на льготных основаниях, а под ключевую ставку.

По словам истца, вина ответчиков заключается в бездействии — их ненадлежащее управление "Рост банком" привело к необходимости его санации. При этом Шишханов и экс-член совета директоров "Рост банка" Лукин привлекаются как руководители Бинбанка (Лукин был там предправления), через который на основании договора шло управление "Рост банком", отметил юрист ЦБ.

Представитель "Траста" пояснил, что Бинбанк вел агрессивную политику по привлечению вкладов, потом эти деньги в виде межбанковских кредитов передавались "Рост банку", откуда уже выводились в интересах бенефициаров. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в его балансе составлял порядка 400 миллиардов рублей, подчеркнул истец. Набиуллина раскрыла потенциал кредитования от мер Банка России

Ответчики иск не признали, заявив, что норма, по которой рассчитаны убытки, появившаяся в законе о банкротстве в 2018 году, не может применяться к отношениям, имевшим место до этого. Кроме того, ответчики заявили об отсутствии противоправности их действий, а также все, кроме Шишханова, отметили, что не являлись контролирующими лицами "Рост банка". Так, Фарафонтов, лично ходивший в суд, сообщил, что возглавлял банк всего 8 месяцев в 2015 году, до исследуемых судом событий.

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих на санацию через Фонд консолидации банковского сектора.