МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банки должны возвращать клиентам деньги, если они были переведены на счета, уже известные как принадлежащие мошенникам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме. Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян, заявила глава ЦБ

"Мы считаем, что банк должен быть обязан компенсировать человеку потери, если банк совершил перевод на счет, про который известно из информационного обмена с Банком России — мы ведем специальную базу данных таких подозрительных счетов, — что этот счет принадлежит мошенникам", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что деятельность по защите потребителей на финансовом рынке — не на втором плане, она на таком же первом плане, как и защита устойчивости самих финансовых институтов. "Конечно, технологии развиваются, но вместе с технологиями мы видим как развиваются и мошеннические операции", — добавила глава регулятора.

"И наша задача, мы ее видим как собственную задачу, здесь просим помощи у вас — здесь нужен перелом, чтобы люди чувствовали себя спокойно, когда обращаются к финансовым институтам, получают финансовые сервисы", — обратилась Набиуллина к депутатам Госдумы.

Законопроект, предполагающий возврат переведенных мошенникам средств, на данный момент принят Госдумой в первом чтении. Набиуллина назвала условие для вмешательства ЦБ в работу валютного рынка

Кроме того, Набиуллина считает, что банки должны нести больше ответственности за действия финансовых мошенников, сейчас же последствия "расхлебывают" граждане.

"За прошлый год мы серьезно нарастили эту работу, потому что появились необходимы правовые основания. Нужные законы были приняты. И мы видим результаты: количество атак выросло, но количество успешных — сократилось. Но нужно продолжать работу, и большая ответственность должна быть на банках, потому что сейчас последствия социальной инженерии расхлебывают только сами люди", — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что для борьбы с социальной инженерией нужна координация усилий ЦБ с правоохранительными органами, с банками, с телекоммуникационными операторами. "У нас уже есть системы быстрой блокировки мошеннических номеров и сайтов", — отметила она.