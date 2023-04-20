МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В России назрела ситуация, когда банк должен работать на развитие производства, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Набиуллина призвала банки предоставлять кредиты без страховки

"На мой взгляд, и у нас назрела эта ситуация, когда банк прежде всего должен работать на развитие производства, на поддержку граждан и на будущее страны. На мой взгляд, после сегодняшнего отчета, такой поворот наметился. Но надо действовать более решительно и быстро", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в четверг Госдума обсудила отчет ЦБ РФ за 2022 год, который представила его председатель Эльвира Набиуллина.

По словам политика, Набиуллина была во фракции КПРФ до отчета и ответила на вопросы депутатов также в письменном виде. "Мы ей отправили 45 вопросов, отдать должное, подготовили письменный отчет, отвечала, держалась довольно профессионально, грамотно… Отчитывались, в целом, неплохо", — добавил Зюганов.