Средства компаний в российских банках сократились в марте
ЦБ сообщил, что средства компаний в банках в марте сократились на 1,6 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в марте сократились на 1,6%, населения — выросли на 0,7%, говорится в материалах Банка России.
"В марте произошел довольно значительный отток корпоративных средств (-747 миллиардов рублей, или —1,6%), преимущественно в последнюю декаду месяца, что обусловлено перечислением налогов в бюджет, в том числе уплатой нефтегазовыми компаниями налога на дополнительный доход за 2022 год", — сообщил ЦБ.
"В марте средства населения (без счетов эскроу) умеренно выросли (+272 миллиарда рублей, или +0,7%, в феврале +2,0%)", — также добавил регулятор.
https://1prime.ru/banks/20230420/840434066.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.