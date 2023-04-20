МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в марте сократились на 1,6%, населения — выросли на 0,7%, говорится в материалах Банка России. Henkel подписала договор о продаже своего бизнеса в России

"В марте произошел довольно значительный отток корпоративных средств (-747 миллиардов рублей, или —1,6%), преимущественно в последнюю декаду месяца, что обусловлено перечислением налогов в бюджет, в том числе уплатой нефтегазовыми компаниями налога на дополнительный доход за 2022 год", — сообщил ЦБ.

"В марте средства населения (без счетов эскроу) умеренно выросли (+272 миллиарда рублей, или +0,7%, в феврале +2,0%)", — также добавил регулятор.