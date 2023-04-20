МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российские банки в марте заработали 330 миллиардов рублей чистой прибыли, что больше показателя месяцем ранее на 13%, говорится в материалах ЦБ. Мишустин оценил переход российских банков на отечественное ПО

"Чистая прибыль сектора в марте составила значительные 330 миллиардов рублей (доходность на капитал в годовом выражении — 32%), что на 13% выше, чем в феврале (293 миллиарда рублей, 29%)", — сообщил ЦБ.

За первый квартал этого года сектор заработал 881 миллиард рублей, но без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат был бы ниже (примерно 500 миллиардов рублей).

Количество прибыльных банков в марте снизилось до 235 (72% от общего числа) по сравнению с 246 в феврале (75%), однако их доля в активах сектора выросла до 98% с 94%.