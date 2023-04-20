АФИНЫ, 20 апр — ПРАЙМ. Кипрские банки в течение двух месяцев закроют счета четырех тысяч российских клиентов, не проживающих постоянно на острове, это связано не с санкциями, а с мерами по улучшению репутации кипрского банковского сектора, пишет газета "Филелефтерос". Россияне смогут попасть на Кипр через Кувейт

"Источник, работающий в банковской отрасли и хорошо знающий политику банков, сообщил, что такое развитие событий "совершенно не связано с санкциями". Он также отметил, что эти меры не должны вызывать удивления. Он сослался на организованные попытки Кипра в последние годы улучшить репутацию кипрского банковского сектора", — пишет издание.

По официальным данным, полученным газетой, в предыдущие годы банками были приняты радикальные меры.

"Согласно статистике, в период с 2014 по 2020 год в кипрских банках было закрыто 85 тысяч счетов 40 тысяч человек. Эта мера имела как прямое последствие потери в размере 70 миллионов евро на балансах кипрских банков. Более того, за тот же период времени из примерно 1 700 клиентов, занимающихся профессиональным обслуживанием (introducers) иностранных инвесторов, банки закончили сотрудничество с 800. Было решено, что остальные вели себя странным образом. Либо они были связаны с бизнесменами, попавшими под санкции, либо по некоторым счетам были подозрительные движения, прокомментировал ситуацию специалист, хорошо знакомый с данными", — пишет газета.

Отмечается, что с 2014 года кипрские банки полностью соблюдают санкции, введенные компетентным органом министерства финансов США (OFAC).

"Хотя только ограничения, введенные Советом безопасности ООН и ЕС, являются обязательными для Республики Кипр, для банков они обязательны в связи с международным механизмом контроля финансовых организаций, которые торгуют и долларами. Санкции были наложены и на связанных физических и юридических лиц, и на бизнесменов, включенных в соответствующие списки. То же самое относится и к санкциям, введенным Великобританией", – пишет издание.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Закрытие счетов строго регулируется индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, заявил газете президент Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис в связи с санкциями США и Великобритании в отношении кипрских поставщиков услуг для россиян.

"Есть два аспекта. Один из них — замораживание счетов, а не их закрытие, которое касается юридических или физических лиц, внесенных в список лиц, против которых направлены санкции", — сказал юрист.

По его словам, в договор часто включается условие, что банк оставляет за собой право заморозить счета, если для этого есть определенные основания. "Если такой пункт отсутствует в индивидуальном договоре между клиентом и банкиром, а банк делает это, он, вероятно, совершит договорное нарушение взаимных обязательств и может подвергнуться наказанию за гражданское правонарушение в виде незаконного удержания активов, если он откажется по запросу заказчика вернуть ему деньги", — добавил он.

Что касается закрытия счетов, сказал Клиридис, "в договоре между клиентом и банкиром опять же есть положение, которое дает банкам право по причинам, которые они сами считают служащими их интересам, закрывать эти счета, предоставляя срок клиентам".

"Пока в контрактах есть эти пункты, в данном конкретном случае мы знаем о российских клиентах и банках, клиенты мало что могут сделать. Им просто нужно будет перевести свои деньги и найти другие банки, возможно, за границей, которые могли бы их обслуживать", — сказал юрист.

Закрытие счетов регулируется исключительно индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, отметил Клиридис.