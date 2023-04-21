МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Акционеры крупнейшего российского банка примут в пятницу, 21 апреля, решение о выплате рекордного размера дивидендов. Встреча пройдет в режиме заочного голосования. На повестке — вопрос о выплате дивидендов за 2022 год.

Напомним, ранее набсовет рекомендовал акционерам утвердить их размер в 25 рублей на акцию. Совокупно это 565 миллиардов рублей за год. Аналитики Сбербанка предрекли укрепление рубля к доллару до конца года

Предлагается утвердить 11 мая датой, на которую определяется реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошлый год.

Кроме того, акционеры традиционно будут голосовать по вопросам состава нового наблюдательного совета. Из разосланных акционерам бюллетеней для голосования следует, что кандидатами в его состав выдвинуты глава Сбербанка Герман Греф, его первый замглавы Александр Ведяхин, министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.

Также в качестве кандидатов предложены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.