Грузинский банк пригрозил закрыть счета нарушившим санкции против России
Один из крупнейших банков Грузии пригрозил закрыть счета нарушившим санкции против России
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков в Грузии TBC Bank предупредил клиентов о возможных закрытиях счетов, если кредитное учреждение выявит операцию, нарушающую санкции против России, говорится в сообщении банка на сайте.
"Информируем вас о правилах и ограничениях импорта/экспорта, связанных с Российской Федерацией. … Обращаем ваше внимание, что если банк выявит операцию, нарушающую санкции, то он оставляет за собой право закрыть счет клиента без предварительного уведомления", — отмечается в сообщении.
Евросоюз с февраля 2022 года ввел десять пакетов различных санкций в отношении РФ из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/banks/20230421/840435017.html
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