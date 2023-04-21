МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков в Грузии TBC Bank предупредил клиентов о возможных закрытиях счетов, если кредитное учреждение выявит операцию, нарушающую санкции против России, говорится в сообщении банка на сайте. Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях зерновой сделки

"Информируем вас о правилах и ограничениях импорта/экспорта, связанных с Российской Федерацией. … Обращаем ваше внимание, что если банк выявит операцию, нарушающую санкции, то он оставляет за собой право закрыть счет клиента без предварительного уведомления", — отмечается в сообщении.

Евросоюз с февраля 2022 года ввел десять пакетов различных санкций в отношении РФ из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.