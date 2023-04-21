Мобильное приложения Сбербанка вновь пропало из App Store
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка на iOS вновь пропало из магазина App Store
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мобильное приложения Сбербанка для устройств, работающих на операционной системе iOS, снова пропало из магазина App Store, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее на этой неделе Сбербанк сообщил своим клиентам, что они снова могут скачать мобильное приложение банка – SBOL – в App Store. При этом приложение стояло далеко не на первых позициях при поиске по названию.
Предыдущее приложение "СБОЛ" удалялось из магазина уже два раза.
Весной 2022 года США ввели санкции против Сбербанка, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Уже установленные приложения продолжают работать на устройствах, но их невозможно обновить.
https://1prime.ru/banks/20230421/840436770.html
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