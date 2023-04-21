МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сбербанк применяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в более чем 75 процентах процессов, финансовый эффект от их внедрения достиг 235 миллиардов рублей в прошлом году, заявил глава банка Герман Греф. Силуанов рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить финансистов

Бизнесмен на собрании акционеров "Сбера" отметил, что кредитная организация внедрила технологии ИИ в более чем 75 процентов всех процессов. По его словам, финансовый эффект от этого решения в 2022 году составил 235 миллиардов рублей.

Греф подчеркнул, что Сбербанк "остается центром развития технологий искусственного интеллекта" в России. Стратегия трансформации в технологическую компанию и создания собственных программных решений позволила банку обеспечить бесперебойную работу всех своих систем на фоне ухода порядка 85 процентов западных вендоров и заместить их решения отечественными.

"Мы досрочно достигли стратегии 2023 года: 80% критического IT-ландшафта переведено в целевое состояние. Мы уже начали делиться своими наработками с другими компаниями и банками", — сказал Греф.