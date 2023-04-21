МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили повышенные дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам глава набсовета банка, министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава "Сбера" Герман Греф добавил, что выплата в 25 рублей на акцию является историческим рекордом. Силуанов предложил механизм введения "народного" бюджетирования

"По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов", — заявил Силуанов по итогам собрания.

"Дивиденды в размере 25 рублей на акцию — это рекорд за всю историю дивидендных выплат", — добавил Греф. Общий объем выплаты составит 565 миллиардов рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 11 мая.

Сбербанк в начале марта сообщил, что заработал чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 270,5 миллиарда рублей, а его коэффициент достаточности базового капитала первого уровня на конец прошлого года составил 14,8%, что достаточно для дивидендов в 50% от прибыли по МСФО. Тогда глава банка заявил, что рассматриваются различные варианты размера дивидендов по итогам 2022 года.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Таким образом, в российский бюджет поступит 282,5 миллиарда рублей дивидендов-2022 от Сбербанка.