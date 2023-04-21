МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сбербанк допускает выплаты рекордных дивидендов и в будущем, как это произошло по итогам прошлого года, по крайней мере, в абсолютном выражении, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Допускаю. Я думаю, что, может быть, не в процентном соотношении, а по суммам — я думаю, что это вполне вероятно", — сказал Греф в ходе пресс-конференции, говоря о будущих рекордных дивидендах.
Также Греф допустил проведение годового собрания акционеров Сбербанка в будущем в очном формате.
https://1prime.ru/banks/20230421/840438642.html
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