МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сбербанк допускает выплаты рекордных дивидендов и в будущем, как это произошло по итогам прошлого года, по крайней мере, в абсолютном выражении, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк выплатит рекордные дивиденды по итогам 2022 года, заявил Силуанов

"Допускаю. Я думаю, что, может быть, не в процентном соотношении, а по суммам — я думаю, что это вполне вероятно", — сказал Греф в ходе пресс-конференции, говоря о будущих рекордных дивидендах.

Также Греф допустил проведение годового собрания акционеров Сбербанка в будущем в очном формате.