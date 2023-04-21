МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Никакие переговоры об обмене активами с австрийским Raiffeisen Bank International не ведутся, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Raiffeisen Bank решил продать российскую "дочку"

"Я ничего об этом не знаю. Как всегда, чьи-то придумки, много запущено всяких сплетен и слухов. Но никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись", — сказал Греф в ходе пресс-конференции.

В середине марта австрийский Raiffeisen Bank International назвал идею обмена своей "дочки" в РФ на активы Sberbank Europe "теоретическим соображением", никаких конкретных шагов для его реализации не было, об этом РИА Новости заявили в пресс-службе кредитной организации.