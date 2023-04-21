Греф признал, что Сбербанк в какие-то моменты занимал юани у Банка России
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сбербанк в какие-то моменты занимал у ЦБ РФ юани, но в целом с ликвидностью ситуация абсолютно нормальная и контролируемая, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции.
"В какие-то моменты да, когда нам не хватает ликвидности для закрытия, для усреднения, мы занимали. Но в целом ситуация неплохая. Мы видим сейчас спрос на кредитные ресурсы поэтому мы… повышаем ставки по юаневым депозитам… В целом ситуация абсолютно нормальная и контролируемая. Но спрос на юани растет, поэтому частенько банки прибегают к тому, чтобы временный разрыв закрывать за счет привлечения Центрального банка", — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, занимал ли банк юани у регулятора.
https://1prime.ru/banks/20230421/840439108.html
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