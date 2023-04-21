МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка существенно сократилась, составляет около трети, в том числе порядка 5% — неконвертированные расписки, сказал журналистам глава "Сбера" Герман Греф. Аналитик рассказал, при каких условиях рынок не заметит уход нерезидентов

"Мы видим, что примерно, по нашим оценкам, она (доля нерезидентов – ред.) существенно сократилась, составляет около одной третьей, в том числе неконвертированные расписки — порядка 5%, и вложения нерезидентов из дружественных стран", — сказал он.

"И вложения нерезидентов требуют раскрытия информации о конечных бенефициарах, однако, к сожалению, сейчас западная инфраструктура для корпоративных действий недоступна, поэтому оценить полный объем поступлений, которые поступят на счета типа С, здесь возможно будет только после идентификации всех конечных владельцев. Сейчас вся эта история сильно усложнилась, поэтому мы будем делать… досчеты, но точные цифры, к сожалению назвать не смогу", — добавил он.