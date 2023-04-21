МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В прошлом месяце инвесторы вывели из фондов Credit Suisse рекордные 4,6 млрд евро в разгар проблем банка, показали данные, опубликованные в пятницу. Credit Suisse отрицает обслуживание банком счетов тысяч нацистов

Данные Morningstar охватывают весь март, когда из-за потенциального краха Credit Suisse финансовые власти Швейцарии организовали его экстренное поглощение конкурирующим UBS.

Данные также показали, что Swisscanto, другой швейцарский управляющий активами, занял второе место по притоку средств после iShares в марте. Приток составил примерно 6,2 млрд евро.

В целом долгосрочные фонды, зарегистрированные в Европе, пережили первый совокупный месячный отток с ноября, показали данные.