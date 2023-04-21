2023-04-21T14:43:00+03:00
2023-04-21T14:43:00+03:00
2023-04-21T14:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230421/840441140.html
Отток средств из фондов Credit Suisse в марте стал рекордным
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В прошлом месяце инвесторы вывели из фондов Credit Suisse рекордные 4,6 млрд евро в разгар проблем банка, показали данные, опубликованные в пятницу. Данные Morningstar охватывают... ПРАЙМ, 21.04.2023
банки, финансы, новости, швейцария, credit suisse, отток средств
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/35/833433577.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/35/833433577.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/35/833433574.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/35/833433574.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/35/833433571.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/35/833433571.jpg
https://1prime.ru/banks/20230419/840410689.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В прошлом месяце инвесторы вывели из фондов Credit Suisse рекордные 4,6 млрд евро в разгар проблем банка, показали данные, опубликованные в пятницу.
Данные Morningstar охватывают весь март, когда из-за потенциального краха Credit Suisse финансовые власти Швейцарии организовали его экстренное поглощение конкурирующим UBS.
Данные также показали, что Swisscanto, другой швейцарский управляющий активами, занял второе место по притоку средств после iShares в марте. Приток составил примерно 6,2 млрд евро.
В целом долгосрочные фонды, зарегистрированные в Европе, пережили первый совокупный месячный отток с ноября, показали данные.