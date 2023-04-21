ЦЮРИХ, 21 апр — ПРАЙМ. Группа держателей дополнительных облигаций первого уровня Additional Тier 1 (AT1, высокодоходные, но рискованные облигации) банка Credit Suisse в суде Швейцарии оспорили решение финрегулятора страны FINMA о списании стоимости таких облигаций на 17 миллиардов долларов, говорится в заявлении юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Отток средств из фондов Credit Suisse в марте стал рекордным

Согласно заявлению, 18 апреля группа швейцарских и международных инвесторов, коллективно владеющих облигациями Credit Suisse AT1 на общую сумму более 5 миллиардов долларов, подала апелляцию на решение финрегулятора FINMA, который потребовал списать облигации общей номинальной стоимостью около 17 миллиардов долларов. Соответствующее решение было принято после того, как стало известно, что Credit Suisse будет приобретен банком UBS.

"Облигации AT1, также известные как облигации дополнительного первого уровня, были выпущены Credit Suisse в рамках структуры капитала для выполнения требований к регулятивному капиталу. Держатели облигаций оспаривают законность решения FINMA, приведшего к предполагаемому списанию облигаций AT1", — говорится в заявлении юристов.

Управляющий партнер Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan в Швейцарии Томас Верлен заявил, что решение FINMA подрывает международное доверие к надежности швейцарского финансового центра.

"Мы стремимся исправить это решение, что не только отвечает интересам наших клиентов, но и укрепит позиции Швейцарии как ключевой юрисдикции в мировой финансовой системе", — приводятся слова Верлена в сообщении.

В марте акции банка Credit Suisse обвалились до исторических минимумов. На этом фоне за несколько дней была заключена сделка по "спасательному" выкупу банка другой швейцарской кредитной организацией UBS за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).