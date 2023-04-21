ЦЮРИХ, 21 апр — ПРАЙМ. Федеральный административный суд Швейцарии получает множество судебных жалоб на решение местного финрегулятора FINMA о списании стоимости облигаций банка Credit Suisse на сумму 17 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Отток средств из фондов Credit Suisse в марте стал рекордным

На этой неделе держатели дополнительных облигаций первого уровня Additional Тier 1 (AT1, высокодоходные, но рискованные облигации) банка Credit Suisse в суде Швейцарии оспорили решение финрегулятора страны FINMA о списании стоимости таких облигаций. С соответствующим заявлением юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ознакомилось РИА Новости.

Группа швейцарских и международных инвесторов, коллективно владеющих облигациями Credit Suisse AT1 на общую сумму более 5 миллиардов долларов, обратилась в Федеральный административный суд Швейцарии.

"Действительно, в Федеральный административный суд в настоящее время поступает множество жалоб по этому вопросу. Суд не дает комментариев по этому поводу", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь судебной инстанции Андреас Ноттер в ответ на просьбу подтвердить получение апелляции и уточнить сроки ее рассмотрения.

Финрегулятор FINMA потребовал списать облигации Credit Suisse общей номинальной стоимостью около 17 миллиардов долларов после того, как стало известно, что банк будет приобретен его конкурентом — банковской группой UBS.

В марте акции Credit Suisse обвалились до исторических минимумов. На этом фоне за несколько дней была заключена сделка по "спасательному" выкупу банка другой швейцарской кредитной организацией UBS за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).