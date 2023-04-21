Сбербанк через суд требует от Deutsche Bank 7,2 миллиона евро
Сбербанк требует в арбитражном суде Москвы 7,2 миллиона евро от Deutsche Bank
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка, требующего взыскать более 7,2 миллиона евро (более 643 миллионов рублей) с немецкого Deutsche Bank, следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в суд 17 апреля, предварительные слушания по нему назначены на 30 мая. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не приводятся.
Суд, "исходя из того, что ответчиком по предъявленному в суд заявлению выступает иностранное юридическое лицо", предложил Сбербанку предпринять "действия по оказанию суду помощи в извещении Deutsche Bank Aktiengesellschaft о дате, времени и месте проведения судебного разбирательства".
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.
https://1prime.ru/banks/20230421/840445727.html
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