МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка, требующего взыскать более 7,2 миллиона евро (более 643 миллионов рублей) с немецкого Deutsche Bank, следует из опубликованного определения суда. Сбербанк выплатит рекордные дивиденды по итогам 2022 года, заявил Силуанов

Иск поступил в суд 17 апреля, предварительные слушания по нему назначены на 30 мая. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не приводятся.

Суд, "исходя из того, что ответчиком по предъявленному в суд заявлению выступает иностранное юридическое лицо", предложил Сбербанку предпринять "действия по оказанию суду помощи в извещении Deutsche Bank Aktiengesellschaft о дате, времени и месте проведения судебного разбирательства".

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.