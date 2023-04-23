МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российские банки в обозримом будущем будут гораздо активнее конкурировать за клиентов, что пойдет на пользу потребителям: они получат выгоду в виде новых сервисов и снижения стоимости услуг, рассказал в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. Российские банки в марте нарастили корпоративное и розничное кредитование

"Мы ожидаем что банки начнут активней соревноваться за клиентов. Надеюсь, это будет борьба, которая только пойдет на руку клиентам как с точки зрения опыта, так и с точки зрения ценового предложения. В целом мы наблюдаем растущий спрос на формулирование обновленных стратегий не только у крупных банков, но и банков среднего и небольшого размеров", — обращает внимание Сергиенко.

По его словам, Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем. Эксперт, в частности, выразил уверенность, что в ближайшие годы будет внедрен цифровой рубль. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

"Пожалуй, главным трендом будет открытый банкинг, когда банки активней обмениваются информацией о клиентах друг друга. ЦБ уже принял ряд важных шагов в этом направлении, например, с 2024 года открытие некоторых API (Application Programming Interface — программный интерфейс приложения, ред.) станет обязательным, это существенно поменяет ландшафт банковского рынка", — добавляет эксперт.

Если говорить о трансграничных платежах, то по мере того, как будет формироваться все больше и больше региональных систем взаиморасчетов, для России будет открываться все больше рынков и возможностей, рассуждает Сергиенко. "Уверен, что передовой опыт России может оказаться полезен очень многим странам, а если так, то и реинтеграция страны в глобальные денежные потоки не за горами", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 апреля в 11.00 мск.