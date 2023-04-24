МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. С 24 апреля в России вступают в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций, которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах, передают "Известия". ЦБ поддержал механизм решения проблемы перетока заемщиков в МФО

Ранее для получения займа во многих МФО было достаточно предоставить копию паспорта и номер телефона. А с 24 апреля Теперь же организациям придется провести минимум три из десяти прописанных в стандартах процедур. Например, будет необходимо проверить действительность паспорта заемщика и подлинность фотографии в нем, кредитную историю клиента, а также то, что именно он использует указанные в заявлении счет и номер.

Как сообщили "Известиям" в Банке России, большинство изменений нацелены на предотвращение мошенничества при выдаче онлайн-займов.

"Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было. Однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки", — пояснили в Центробанке.

В 2022 году Банк России получил почти 4,2 тысячи жалоб на мошеннические займы, которые были привлечены с использованием чужих персональных данных, и с конца прошлого года их количество только растет, сообщили представители ЦБ.

Издание отмечает, что для предотвращения ситуаций с мошенниками в обновленные базовые стандарты были включены десять мероприятий идентификации клиентов. Не менее пяти проверок МФО должна провести при выдаче онлайн-займа, в результате чего процесс получения займа станет более сложным как для кредитора, так и для заемщика. В экспертном сообществе считают, что в результате клиент получит больше гарантий безопасности, а МФО сократит издержки.