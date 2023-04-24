СМИ сообщают, что с 24 апреля МФО ужесточают онлайн-проверку данных заемщиков
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. С 24 апреля в России вступают в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций, которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах, передают "Известия".
Ранее для получения займа во многих МФО было достаточно предоставить копию паспорта и номер телефона. А с 24 апреля Теперь же организациям придется провести минимум три из десяти прописанных в стандартах процедур. Например, будет необходимо проверить действительность паспорта заемщика и подлинность фотографии в нем, кредитную историю клиента, а также то, что именно он использует указанные в заявлении счет и номер.
Как сообщили "Известиям" в Банке России, большинство изменений нацелены на предотвращение мошенничества при выдаче онлайн-займов.
"Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было. Однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки", — пояснили в Центробанке.
В 2022 году Банк России получил почти 4,2 тысячи жалоб на мошеннические займы, которые были привлечены с использованием чужих персональных данных, и с конца прошлого года их количество только растет, сообщили представители ЦБ.
Издание отмечает, что для предотвращения ситуаций с мошенниками в обновленные базовые стандарты были включены десять мероприятий идентификации клиентов. Не менее пяти проверок МФО должна провести при выдаче онлайн-займа, в результате чего процесс получения займа станет более сложным как для кредитора, так и для заемщика. В экспертном сообществе считают, что в результате клиент получит больше гарантий безопасности, а МФО сократит издержки.
https://1prime.ru/banks/20230424/840454491.html