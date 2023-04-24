МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в 7,5% при замедляющейся инфляции неоправданна, ее можно снизить до 5,5%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Эрдоган пообещал, что процентная ставка в Турции не повысится

"При инфляции, допустим, 4%, (ключевая — ред.) ставка в 7,5% не очень оправдана, ее можно снизить, там, до уровня, я не знаю, 5,5% и так далее", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В пятницу запланировано заседание совета директоров Банка России. На нём будет обсуждаться дальнейшая величина ключевой ставки.

Согласно обзору Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82% на 17 апреля с 3,15% неделей ранее. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,3%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно будет оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой им политики годовая инфляция в текущем году составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.