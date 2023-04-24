МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Управляющий банка Японии Кадзуо Уэда сказал в понедельник, что банк может рассмотреть коррекцию порядка управления кривой доходности (YCC) при "достаточно сильных прогнозах инфляции, близких к 2%". Россиянам объяснили, почему не сбываются прогнозы аналитиков

"Когда прогноз укажет, что трендовая инфляция достигает 2%, Банк Японии должен будет нормализовать денежно-кредитную политику", — сказал Уэда, выступая в парламенте.

Хотя компании и перекладывают возросшую стоимость импорта на потребителей в большей степени, чем ожидалось, инфляция в Японии, вероятно, скоро достигнет пика и замедлится до темпа ниже определенного Банком Японии целевого уровня 2% во второй половине текущего финансового года, завершающегося в марте 2024 года, сказал он.

"Прогнозируемые Банком Японии трендовая инфляция на полгода, год и полтора года вперед должна быть весьма сильной и близкой к 2%, — разъяснил Уэда условия для корректировки YCC. — Мы также должны оценить точность этих прогнозов как высокую".

В рамках YCC Банк Японии удерживает краткосрочные процентные ставки на уровне —0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому, с максимальным допустимым отклонением в 0,5%.

Уэда не стал уточнять, как именно Банк Японии будет сворачивать YCC, отметив, что это будет зависеть от состояния экономики, темпа инфляции и многих других факторов, преобладающих в соответствующий момент.

"Сейчас я не могу сказать, как это может быть сделано", — сказал Уэда по поводу стратегии Банка Японии по выходу из YCC.

В четверг начнется двухдневное заседание Банка Японии, после которого правление опубликует новые квартальные прогнозы экономического роста и инфляции.

По информации источников Reuters, Банк Японии, вероятно, сохранит в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику.