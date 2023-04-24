МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Чистый отток активов финансовой группы швейцарского банка Credit Suisse, попавшего в кризисную ситуацию, в первом квартале составил 61 миллиард швейцарских франков (около 68 миллиардов долларов), следует из ее отчета. Эксперт предупредил о скором усилении конкуренции среди российских банков

"На уровне группы чистый отток активов в первом квартале 2023 года составил 61 миллиард швейцарских франков, или 5% от активов под управлением на конец четвертого квартала 2022 года, в частности, после чистого оттока активов во второй половине марта 2023 года по всем направлениям деятельности", — сообщается в отчете.

Отмечается, что на момент составления отчета отток средств уменьшился, но не прекратился. При этом чистая квартальная прибыль группы составила 12,432 миллиона франков (13,9 миллиона долларов) после убытка в размере 273 миллионов франков (305 миллионов долларов) в первом квартале прошлого года.

Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств на банковском рынке в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).