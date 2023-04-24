МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России разработал стандарт, который упростит процесс реструктуризации кредитов, оформленных в разных банках заемщиками, следует из сообщения регулятора. Молдавия может получить многомиллионный кредит от МБРР

"Заемщикам станет проще реструктурировать одновременно несколько кредитов в разных банках… Регулятор предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Этот механизм закреплен в Cтандарте защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности", — сказано в пресс-релизе.

Применение стандарта позволит на условиях, приемлемых для всех сторон, как для банков, так и для заемщика, поможет решить проблемы с выплатами по кредитам, считает ЦБ. Человек, столкнувшийся, например, с потерей работы или длительной болезнью, сможет обратиться в один из банков, где он оформил ссуды, с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты.

"Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика", — объяснили в ЦБ.

Также в тексте стандарта, в частности, отмечается, что его задачи — повысить информационную открытость рынка потребкредитования в РФ, повысить качество сопровождения кредиторами процессов урегулирования задолженности по ссудам, а также защита прав и интересов заемщиков-физлиц. В документе также приводятся способы урегулирования задолженности, описывается процедура урегулирования задолженности по договору, который заемщик заключил с одним кредитором, а также по нескольким договорам, заключенным с разными кредиторами.

Кроме того, в стандарте будет представлен перечень этих самых "сложных жизненных ситуаций", при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, а также список необходимых подтверждающих документов. На первом этапе соблюдение стандарта будет добровольным, "чтобы наработать достаточную практику применения" и необходимости внесения в него уточнений. "Кредиторы, которые решат к нему присоединиться, разместят все необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах", — заключили в ЦБ.