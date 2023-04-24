МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает на запуск программы долгосрочных сбережений, в том числе пенсионных накоплений, с 1 января 2024 года, заявила РИА Новости пресс-служба регулятора. ЦБ упростил процесс реструктуризации кредитов

В ЦБ отметили, что добровольная программа долгосрочных сбережений (ПСД) поспособствует формированию "подушки безопасности" у россиян, а также получению дополнительного дохода. Отмечается, что сбережения формируются за счет добровольных взносов, включая пенсионные накопления и взносы работодателей.. Также предусмотрено государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет при присоединении к ПСД с 2024 по 2027 годы. Регулятор рассчитывает, что программа стартует с 1 января следующего года.

"Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также на оплату дорогостоящего лечения или образование детей. Участнику программы полагается налоговый вычет – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей", — также отметили в Банке России.

Подчеркивается, что средства будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей и выплачены в полном объеме.

Как отметили в Банке России, ПДС – это вложения на более длинном горизонте. А негосударственные пенсионные фонды (НПФ) как операторы программы будут разрабатывать маркетинговые программы, но после того как будет принято соответствующее законодательство, заключили в ЦБ.