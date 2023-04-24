МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Россия находится в высокой степени готовности к проведению эксперимента по внедрению исламского банкинга, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь микрофинансовые организации, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и осуществляющие деятельность по партнерскому финансированию на территории того субъекта, где проводится эксперимент.

"Мы в настоящее время как Центральный банк согласовали редакцию ко второму чтению. Одновременно с этим остается еще ряд вопросов, которые хотелось бы доурегулировать. Мне принципиально кажется, что мы находимся в высокой степени готовности относительно внедрения данного законопроекта в виде эксперимента", — сказал Чистюхин на круглом столе в Совете Федерации "Россия и исламский мир: торгово-экономическое сотрудничество и потенциал развития механизмов исламского финансового рынка в РФ".

"Нам представляется, что сейчас хороший период времени для того, чтобы эту систему внедрить. Надо напомнить, что подходы начались достаточно давно, было большое количество обсуждений еще когда Москва пыталась стать региональным международным финансовым центром. Но только в недавнем прошлом данная инициатива получила практическое выражение в виде поддержанного принципиально проекта закона", — отметил он.

Законопроект предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования. "Когда мы говорим о партнерских финансах, это и фактически, переводя на наш язык, и кредитование, и рынок ценных бумаг, и страхование. Но в данном законопроекте мы пока остановились на классическом кредите, но трансформируя его через принципы партнерского финансирования", — пояснил первый зампред ЦБ.

"Мы в свое время планировали, что может быть даже в мае уже начнем, но большое количество вопросов, обсуждений, так что, я думаю, срок будет несколько отодвинут. Но очень надеюсь, что мы данный законопроект попробуем принять не то что в этом году, а может быть даже сумеем напрячься и в весеннюю сессию это сделать", — сказал Чистюхин, комментируя сроки приятия законопроекта.

Банк России будет осуществлять упрощенный допуск, формировать реестр участников эксперимента, регулирование и надзор за деятельностью участников эксперимента. При необходимости регулятор будет принимать подзаконные нормативные акты. "При этом, что важно, участие в эксперименте является добровольным. Предоставляется возможность, но никого заставлять не будем", — подчеркнул Чистюхин. ЦБ допустил использование ЦФА во внешних расчетах в качестве эксперимента

Для подготовки предложений по регулированию партнерского финансирования при правительстве будет образован экспертный совет. Положение об экспертном совете будет утверждено правительством по согласованию с ЦБ. По итогам рассмотрения предложений экспертного совета правительством будет принято одно из решений: о доработке механизма эксперимента либо о необходимости или отсутствии необходимости внесения изменений в законодательсво и создание более широкого инструментария на финансовом рынке, базирующегося на принципах партнерского финансирования.

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

"Мы проводили опрос хозяйствующих субъектов на четырех территориях. У нас не получилась такая очень развернутая обратная связь, но тем не менее. Нам ответили 26 респондентов. О чем они нас проинформировали? О планах по участию в эксперименте заявили 13 компаний. Из этих 13 компаний 12 являются нефинансовыми организациями, то есть те, которые сегодня не находятся в поле регулирования и надзора Банка России", — сказал Чистюхин.

По его словам, заявившие о планах по участию в эксперименте организации территориально распределены приблизительно равномерно — по три-четыре организации.

"При этом часть организаций, которые нам ответили, сказали, что не планируют принимать участие в эксперименте, в первую очередь потому что опасаются избыточного регулятивного бремени и давления государственных органов", — отметил он.

"Если мы примем закон, эксперимент будем организовывать, нам, конечно, нужно наладить существенно более высокий уровень взаимодействия во всех регионах с такого рода организациями, потому что спугнуть очень легко. Соответственно, надо наладить доверительный диалог и учет всех необходимых требований, нормальную качественную работу", — подчеркнул он.