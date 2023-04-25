МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. На ближайшем заседании Европейский центральный банк должен будет опять повысить процентные ставки, но размер повышения подлежит обсуждению, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в интервью французской газете Le Monde.
"Текущие данные предполагают, что на заседании Управляющего совета 4 мая мы должны опять повысить ставки", — сказал Лейн, добавив, что в дальнейшем политика банка будет зависеть от экономических данных.
https://1prime.ru/banks/20230425/840465129.html
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